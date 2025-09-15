Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 00:50

Звездная болезнь, личная жизнь, молчание об СВО: где сейчас Анна Чиповская

Анна Чиповская Анна Чиповская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Анна Чиповская продолжает творческую деятельность, она активно снимается в кино и сериалах. Какие последние новости выходили об артистке, почему она молчит об СВО?

Что Чиповская рассказала в новом интервью о звездной болезни

Чиповская в шоу «Актерская студия» призналась, что в 16 лет у нее была звездная болезнь. Анна родилась в звездной семье. Ее мама — актриса Ольга Чиповская, папа — музыкант Борис Фрумкин.

В юном возрасте она начала свою актерскую карьеру и быстро добилась значительных успехов, зарабатывая солидные суммы. Уверенность в своем таланте порой приводила к некрасивому поведению, что помешало ей сразу поступить в Щукинское училище.

«Это случается с детьми и подростками, которые рано попадают в кино, начинают зарабатывать деньги… Это когда вы до 15 лет никому не были нужны и вдруг стали резко всем нужны. У вас такое ощущение сразу про себя, что вы пуп земли. Что, конечно, не так. Но вам об этом никто не скажет», — рассказала знаменитость.

Во время вступительных экзаменов Чиповская забыла пройти проверку пластических данных, вела себя вызывающе, забыла стихотворение на конкурсе. «Я вела себя, так скажем, некрасиво. Вела себя вызывающе… Мне очень справедливо дали пинка за это. Сказали: „Опомнитесь, детка“. Детка опомнилась через год», — сообщила она.

Как сложилась личная жизнь Чиповской

В 2023 году Чиповская тайно сыграла свадьбу с актером Дмитрием Ендальцевым. Но уже через два года, в январе 2025-го, появились сообщения о разрыве. Поводом для слухов стали фотографии Анны без обручального кольца и ее появление в компании молодого актера Никиты Григорьева.

Пока не поступало официальных заявлений о возможном разводе кинозвезды.

Известно, что у актрисы нет детей.

«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово „обязан“ неуместно. Я обязана коммуналку заплатить, обязана сыграть спектакль, если он у меня поставлен на определенный день в репертуаре. Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — говорила Чиповская.

Почему Чиповская не обсуждает политику

Анна Чиповская избегает комментариев на политические темы. Она ранее отмечала, что в её семье такие вопросы считаются табу.

«Моя мама Ольга — актриса в Театре имени Вахтангова. Мы обе живем в Москве, видимся очень часто. Мы подруги, поэтому говорим обо всем. Но не о политике — эта тема закрыта с тех пор, как начались события на Украине. Мы тогда перевезли бабушку из Донецка и с тех пор это не обсуждаем», — рассказала Чиповская в интервью «Собеседнику» в 2015 году.

После начала спецоперации актриса опубликовала в социальных сетях несколько постов, в которых выступила за мир.

«Всем мира. Всем добра. Хватит войн. Нам, людям, они не нужны. Обнимаю вас, друзья, берегите себя», — написала она в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

В 2022 году Чиповская покинула труппу «Табакерки». По сообщениям СМИ, она могла уволиться из-за несовпадения политических взглядов с худруком Владимиром Машковым, который поддерживает спецоперацию.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
