Розыск на Украине, $2 млн за хейт MAX, третий ребенок: как живет Тимати

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что ему предложили до $2 млн (около 168 млн рублей) за программу по очернению репутации российского мессенджера MAX. Что об этом известно, какие последние новости выходили об артисте?

Кто предложил Тимати деньги за хейт мессенджера MAX

По словам Тимати, анонимные сообщения поступали с латвийских и украинских номеров на протяжении нескольких месяцев.

«Мне практически пол-лета поступают с разных анонимных номеров — и латвийских, и украинских — интересные предложения такого характера: „Предлагаю до $2 млн за программу по очернению репутации мессенджера MAX“», — рассказал он.

Юнусов продемонстрировал журналистам одно из таких сообщений в качестве доказательства. Помимо многомиллионных предложений, рэпер прокомментировал свой розыск на Украине, заявив, что не получал никаких угроз и не скрывается, находясь в Москве.

За что СБУ объявила в розыск Тимати

В начале сентября стало известно, что Служба безопасности Украины внесла Тимати в разыскную базу. Данные были добавлены 1 июля согласно материалам украинских правоохранительных органов.

В начале лета СБУ предъявила рэперу заочное обвинение в нарушении порядка въезда на территорию Украины. Артисту инкриминируется предполагаемое «посягательство» на «независимость» и «территориальную целостность» страны.

Санкции включают запрет на въезд на территорию Украины и внесение в базу скандально известного сайта «Миротворец».

Сам рэпер заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что Служба безопасности Украины может «искать его в клубе».

«СБУ: „Мы разыскиваем Тимати!“ Тимати: „Если я нужен тебе — ищи меня в клубе“», — написал артист.

Также он добавил, что воспринимает эту новость как комплимент. Попасть в этот список — значит оказаться достойной личностью, уверен он.

Что известно о третьем ребенке Тимати

В августе Юнусов показал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной Валентиной Ивановой. Девочку, появившуюся на свет 2 августа, назвали Эммой.

Отмечается, что это первый ребенок модели, а вот 41-летний музыкант стал отцом в третий раз. До этого он состоял в отношениях с моделью Аленой Шишковой, от которой появилась на свет его первая дочь Алиса. Затем у Тимати был роман с блогером Анастасией Решетовой. Она подарила ему сына Ратмира.

После рождения Эммы на Тимати обрушилась волна хейта в соцсетях, подписчики завалили его вопросами о том, почему знаменитость отдыхает за границей, пока его девушка ухаживает за новорожденным ребенком. Мать артиста Симона Юнусова заявила, что Тимати оставил свою Иванову одну с младенцем из-за работы.

«Валя не одна. Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью», — подчеркнула она.

