Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
13 сентября 2025 в 23:40

Трамп пригрозил России жесткими санкциями: условия введения, что известно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, а также назвал условия, при которых это произойдет. Что об этом известно?

Что Трамп сказал о новых серьезных санкциях против РФ

По словам Трампа, он готов ввести рестрикции в отношении Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти.

«Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — написал он в социальной сети Truth Social.

Политик назвал закупки российского топлива некоторыми странами НАТО шокирующими и отметил, что это ослабило переговорные позиции военно-политического блока.

Кроме того, Трамп призвал страны — члены Североатлантического альянса ввести пошлины на уровне 50–100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

Накануне политик в беседе с журналистами заявил о возможности введения жестких санкций против российских банков и новых ограничений на поставки нефти, а также повышения пошлин. Глава государства не раскрыл деталей.

«Это будет очень сильный удар санкциями в отношении банков, а также это будет связано с нефтью и пошлинами», — высказался глава Белого дома.

Трамп отметил, что ему удалось урегулировать уже семь вооруженных конфликтов. По его словам, он ошибочно предполагал, что наиболее легко будет достичь прогресса в вопросе Украины и России.

Как в России относятся к возможным новым санкциям Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что никакие санкции не смогут заставить Москву изменить свою последовательную позицию. По его словам, предыдущие ограничения были неэффективными.

«В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели», — отметил он.

При этом Контрольно-финансовое управление Конгресса США (GAO) сообщало, что федеральные ведомства США не способны полноценно отслеживать эффективность санкционного режима против России. В докладе организации отмечается отсутствие четких измеримых целей у американских органов, ответственных за введение ограничений.

«Американские ведомства, прямо ответственные за введение санкций и мер экспортного контроля в отношении России, не установили четких целей относительно измеримых результатов своей деятельности», — говорится в документе.

Аналитики GAO установили, что темпы роста российской экономики несколько снизились в 2022 году, но в 2023–2024 годах существенных изменений выявлено не было. Использование Россией теневого флота ограничило эффективность потолка цен на нефть, а меры экспортного контроля не полностью лишили РФ доступа к американским военным технологиям.

Читайте также:

Убийца Чарли Кирка пойман: что о нем известно, есть ли заказчик, казнь

«Боже, храни короля»: Трамп и его жена строят в США монархию?

Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности

санкции
Дональд Трамп
США
Россия
конфликт на Украине
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.