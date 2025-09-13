Трамп пригрозил России жесткими санкциями: условия введения, что известно

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, а также назвал условия, при которых это произойдет. Что об этом известно?

Что Трамп сказал о новых серьезных санкциях против РФ

По словам Трампа, он готов ввести рестрикции в отношении Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти.

«Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — написал он в социальной сети Truth Social.

Политик назвал закупки российского топлива некоторыми странами НАТО шокирующими и отметил, что это ослабило переговорные позиции военно-политического блока.

Кроме того, Трамп призвал страны — члены Североатлантического альянса ввести пошлины на уровне 50–100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

Накануне политик в беседе с журналистами заявил о возможности введения жестких санкций против российских банков и новых ограничений на поставки нефти, а также повышения пошлин. Глава государства не раскрыл деталей.

«Это будет очень сильный удар санкциями в отношении банков, а также это будет связано с нефтью и пошлинами», — высказался глава Белого дома.

Трамп отметил, что ему удалось урегулировать уже семь вооруженных конфликтов. По его словам, он ошибочно предполагал, что наиболее легко будет достичь прогресса в вопросе Украины и России.

Как в России относятся к возможным новым санкциям Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что никакие санкции не смогут заставить Москву изменить свою последовательную позицию. По его словам, предыдущие ограничения были неэффективными.

«В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели», — отметил он.

При этом Контрольно-финансовое управление Конгресса США (GAO) сообщало, что федеральные ведомства США не способны полноценно отслеживать эффективность санкционного режима против России. В докладе организации отмечается отсутствие четких измеримых целей у американских органов, ответственных за введение ограничений.

«Американские ведомства, прямо ответственные за введение санкций и мер экспортного контроля в отношении России, не установили четких целей относительно измеримых результатов своей деятельности», — говорится в документе.

Аналитики GAO установили, что темпы роста российской экономики несколько снизились в 2022 году, но в 2023–2024 годах существенных изменений выявлено не было. Использование Россией теневого флота ограничило эффективность потолка цен на нефть, а меры экспортного контроля не полностью лишили РФ доступа к американским военным технологиям.

