Трамп заявил о готовности «ударить» по России сразу по трем направлениям США могут повысить пошлины и ввести новые санкции в отношении банков РФ и нефти

Американский президент Дональд Трамп допустил введение жестких санкций в отношении банков России, а также новые меры по поставкам нефти и повышению пошлин, передает Fox News. Никаких подробностей глава государства озвучивать не стал.

Это будет очень сильный удар санкциями в отношении банков, а также это будет связано с нефтью и пошлинами, — высказался глава Белого дома.

Трамп отметил, что ему удалось урегулировать уже семь вооруженных конфликтов. По его словам, он ошибочно предполагал, что наиболее легко будет достичь прогресса в вопросе Украины и России.

Ранее американский лидер заявил, что не собирается «никого защищать» в ситуации с беспилотниками в Польше. По его словам, дроны не должны были находиться у границы республики, а Варшава действительно их сбила.

До этого Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против российского оборонного сектора. В черный список внесены предприятия «Анозит», «Протон», «Синвент» и «Элеконд». Под ограничения также попали компании ПО «Поиск», «Солитон», «Технодинамика», «Русполимет» и «Бин Инь».