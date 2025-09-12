Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании

Великобритания в рамках нового санкционного пакета наложила ограничения на компании и предприятия российского оборонного сектора, гласит сообщение на сайте правительства Соединенного Королевства. В черный список попали «Анозит», «Протон», «Синвент» и «Элеконд».

Также санкции ввели против компаний ПО «Поиск», «Солитон», «Технодинамика», «Русполимет» и «Бин Инь». Кроме того, под ограничения попали «Российский институт мощного радиостроения», «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», «Мезон» и «Реконд» и Редкинский опытный завод.

Персональные рестрикции наложили на совладельцев китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade Елены и Алексея Малицких. Также санкции ввели против гражданина Азербайджана Шанлика Шукурова.

Ранее Япония ввела санкции против 52 российских организаций и 10 граждан РФ из-за ситуации на Украине. Также под ограничения попали три организации из Белоруссии. Среди организаций, подвергшихся санкциям, значатся детский лагерь «Артек», фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова, а также «Движение первых».