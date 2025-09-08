Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
США не могут оценить эффективность санкций против России

Власти США не могут в полной мере оценить эффективность санкций против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральные ведомства США не способны полноценно отслеживать эффективность санкционного режима против России, сообщает Контрольно-финансовое управление Конгресса США (GAO). В докладе организации отмечается отсутствие четких измеримых целей у американских органов, ответственных за введение ограничений.

Американские ведомства, прямо ответственные за введение санкций и мер экспортного контроля в отношении России, не установили четких целей относительно измеримых результатов своей деятельности, — говорится в документе.

Аналитики GAO установили, что темпы роста российской экономики несколько снизились в 2022 году, но в 2023–2024 годах существенных изменений выявлено не было. Использование Россией теневого флота ограничило эффективность потолка цен на нефть, а меры экспортного контроля не полностью лишили РФ доступа к американским военным технологиям.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу ситуации вокруг Украины становится все более очевидным. По его мнению, европейским лидерам становится все сложнее замаскировать противоречия в своих позициях.

