07 сентября 2025 в 20:42

В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине

Дэвис: диссонанс среди западной элиты насчет Украины стал очевиден

Растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу ситуации вокруг Украины становится все более очевидным, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. По его мнению, европейским лидерам становится все сложнее замаскировать противоречия в своих позициях.

Слишком много элит просто хотят, чтобы [конфликт] продолжался сам по себе, без какой-либо стратегической цели, кроме поддержания денежного потока и их воображения, что это вредит России, — написал он.

Эксперт отметил, что такие действия оказывают разрушительное воздействие на Украину, «физически разрушая страну и ее будущее». Также Дэвис охарактеризовал происходящее как «черное пятно на нашем поколении».

Ранее журналист Питер Хитченс заявил, что слова главы штаба обороны Великобритании Тони Радакина о России заставляют усомниться в искренности намерений Запада относительно урегулирования ситуации на Украине. Глава оборонного ведомства ранее заявил, что украинское государство должно продолжать бороться, чтобы нанести ущерб РФ.

Запад
США
конфликты
Украина
