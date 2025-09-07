Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 16:13

Слова главы британского генштаба о России удивили журналиста

Журналист Хитченс раскритиковал заявления главы британского генштаба о России

Тони Радакин Тони Радакин Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский колумнист Питер Хитченс раскритиковал заявление главы штаба обороны Великобритании Тони Радакина о России в статье Daily Mail. Автор усомнился в искренности намерений Запада относительно урегулирования ситуации на Украине после слов главы оборонного ведомства о том, что страна должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб российскому государству.

Похоже, что [конфликт] на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет, — написал он.

Ранее сообщалось, что слова Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугали его украинского коллегу Владимира Зеленского. Как заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, глава Украины, скорее всего, попытается убедить Запад проигнорировать заявление лидера РФ.

До этого сенатор Владимир Джабаров отметил, что Зеленский откажется от встречи с Путиным, так как не готов к диалогу без поддержки Запада. По мнению политика, украинский лидер осознает свое слабое положение и намеренно избегает переговоров, чтобы сохранить власть.

