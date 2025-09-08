Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 05:26

Известного российского рэпера определили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Тимати Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служба безопасности Украины внесла российского музыканта Тимура Юнусова (Тимати) в розыскную базу. Данные были добавлены 1 июля согласно материалам украинских правоохранительных органов.

В начале лета СБУ предъявила рэперу заочное обвинение в нарушении порядка въезда на территорию Украины. Артисту инкриминируется предполагаемое «посягательство» на «независимость» и «территориальную целостность» страны.

Санкции включают запрет на въезд на территорию Украины и внесение в базу скандально известного сайта «Миротворец». Музыкант пока не прокомментировал решение украинских властей.

Ранее сообщалось, что российского режиссера Жору Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) внесли в список украинского сайта «Миротворец». Согласно информации ресурса, основанием стало нарушение им госграницы Украины и незаконная коммерческая деятельность в Крыму. Среди известных работ Крыжовникова — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

До этого в базу «Миротворца» занесли российского киноблогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов). Его обвинили в «распространении российских нарративов» и «манипулировании общественно значимой информацией».

Тимати
Миротворец
розыск
СБУ
