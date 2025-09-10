«В клубе»: Тимати дал совет СБУ, где его искать Тимати заявил, что СБУ могут искать его в клубе

Российский исполнитель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что Служба безопасности Украины (СБУ) может «искать его в клубе». Так артист отреагировал на тот факт, что его объявили в розыск и предъявили обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.

СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе — ищи меня в клубе, — написал артист.

Также он добавил, что воспринимает эту новость как комплимент. Попасть в этот список — значит оказаться достойной личностью, уверен он.

До этого в базу «Миротворца» занесли российского киноблогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов). Его обвинили в «распространении российских нарративов» и «манипулировании общественно значимой информацией».

Ранее российская актриса Александра Бортич оказалась в списках украинского сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг» о жизни князя Владимира. Актриса была добавлена еще в марте 2017 года. Вместе с ней в базу данных внесены и другие исполнители главных ролей. Среди них Данила Козловский и Светлана Ходченкова.