Все о какао! Польза, вред, идеи, куда добавить и как приготовить

Какао — это больше, чем просто напиток. Его аромат способен мгновенно вызвать чувство уюта, а вкус возвращает в детство. Из молотых бобов какао получают порошок, масло и тертую массу, из которых делают шоколад, десерты и напитки. Этот продукт не только вкусный, но и полезный: в нем содержатся антиоксиданты, магний, железо, цинк и особые вещества — флавоноиды, которые улучшают настроение и работу сердца.

Как выбрать хорошее какао?

Качественный порошок должен иметь насыщенный коричневый цвет, без серого или бледного оттенка. Запах — натуральный, шоколадный, без примесей и кислинки. Если аромат напоминает пережженный кофе или химические добавки, перед вами низкосортный продукт.

Обратите внимание на состав: настоящий какао-порошок содержит только какао и, возможно, небольшое количество какао-масла. Любые улучшители вкуса, ароматизаторы и сахар говорят о низком качестве продукта.

На упаковке ищите пометку «натуральный» или «алкализованный».

Натуральное какао отличается легкой кислинкой и выраженным ароматом свежих какао-бобов — именно его выбирают для приготовления горячих напитков, глазури и десертов.

Алкализованное какао, напротив, проходит специальную обработку, благодаря чему становится темнее, менее кислым и с мягким, глубоким вкусом. Оно лучше подходит для выпечки, бисквитов и шоколадных масс, где требуется насыщенный цвет и деликатный аромат.

Важно! Хранить порошок лучше в плотно закрытой банке, в прохладном сухом месте, вдали от света и влаги. При неправильном хранении какао впитывает запахи и теряет аромат, поэтому не держите его рядом с пряностями или кофе.

Как выбрать какао Фото: IMAGO/Filippo Carlot/Global Look Press

Как готовить какао?

Самый простой и при этом самый вкусный способ приготовить какао — сварить его на молоке. Возьмите 1 стакан молока, 1–1,5 ч. л. какао-порошка и 1 ч. л. сахара. Чтобы напиток получился однородным, сначала разведите какао в небольшом количестве горячей воды до состояния пасты, затем влейте молоко и нагревайте, постоянно помешивая, до появления первых пузырьков. Кипятить не нужно — иначе аромат станет слабее, а вкус может приобрести горчинку.

Совет! Для более насыщенного и бархатного какао добавьте немного сливок, щепотку ванили, корицы или даже перца чили — пряность подчеркнет вкус шоколада. А если хочется десертного варианта, положите прямо в чашку пару кусочков темного шоколада — они растают, сделав напиток особенно густым и ароматным.

Что приготовить из какао?

Какао прекрасно подходит не только для напитков, но и для десертов. Его добавляют в тесто для бисквитов, брауни, кексов и маффинов. Пара ложек порошка превращает простое печенье в шоколадное лакомство. На основе какао делают кремы, глазурь и муссы — оно придает сладостям густой цвет и глубокий вкус.

Советуем добавить какао в овсянку — получится шоколадная каша, особенно вкусная с бананом или вишней. Или приготовьте домашний шоколад: растопите 100 г какао-масла, добавьте 3 ст. л. какао-порошка и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, разлейте по формам и остудите — получится натуральное лакомство без добавок.

Интересный рецепт! Из какао делают и оригинальные соусы. Например, мексиканский «моле» — густой соус из перца, орехов и шоколада, который подают к мясу и птице. А в кофе можно добавить немного какао — получится знаменитый моккачино.

Чем полезно какао?

Как правильно готовить какао Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha/Global Look Press

Напиток из какао стимулирует выработку серотонина — «гормона счастья». Он помогает снять усталость, улучшает концентрацию и настроение. Благодаря магнию и железу какао полезно при стрессах и анемии. Но пить его стоит в меру: избыток кофеина может вызывать возбуждение, особенно у детей.

Интересный факт

Какао-бобы ценились еще у древних майя — они использовали их как деньги и готовили из них напиток «чоколатль», который считался священным. Сегодня какао — любимый продукт по всему миру, а чашка горячего шоколада в холодный день остается символом уюта и удовольствия.

