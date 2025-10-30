В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка Подвиг российского бойца в зоне СВО ляжет в основу художественного фильма

Историю подвига российского бойца Алексея Иванова с позывным Бабка планируют экранизировать, сообщает RT. Два года назад военнослужащий оказался в экстремальной ситуации: после выполнения боевой задачи, в ходе которой он выбил противника со стратегически важного рубежа, был ранен и провел около десяти дней в «серой зоне» на морозе, без воды и еды, находясь в окопе вместе с телами погибших.

Все это время мужчина считался убитым или пропавшим без вести. В блиндаже, где он укрывался, оказался один живой, но также раненый солдат ВСУ. Он помог Алексею перевязать спину, однако сам скончался через пять дней. В интервью Иванов рассказал, что выжил, питаясь снегом, поскольку найденная в окопе соленая еда только усиливала жажду.

Я, когда проснулся, увидел, что снег нападал на окоп, на блиндаж, — начал лепить снежки и есть их. Держался на снеге, — вспоминает боец.

В итоге, несмотря на обмороженные ноги, Бабке пришлось самостоятельно ползти до ближайшей позиции ВС РФ, где ему оказали первую помощь. За проявленный героизм он был награжден орденом Мужества.

