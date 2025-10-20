Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:00

Российский военный показал реликвию, убившую лейтенанта СБУ

Боец Моисей показал фото ножа, которым он убил лейтенанта СБУ под Киевом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский боец с позывным Моисей опубликовал фотографию ножа, которым он в 2022 году убил лейтенанта СБУ в Киевской области. В Telegram-канале он также показал свои наручные часы и пульт для управления БПЛА, с помощью которого, по его словам, было убито «346 единиц живой силы» и потоплена 31 лодка.

Предметы ностальгии. Каждый из них настоящая реликвия. Часы. Со мной с самого начала СВО. Их можно видеть на многих моих старых фотках, времен 22-23 года. Пульт. Именно с этого пульта была утоплена 31 лодка и уничтожено 346 единиц живой силы. Нож. Этим ножом был ликвидирован лейтенант СБУ в 2022 году в Киевской области, — написал Моисей.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Мгновенный в течение полутора месяцев в одиночку удерживал блиндаж в тылу противника. За это время он ликвидировал 25 украинских военных и ранил еще 13, превратив позицию в укрепленную точку обороны.

До этого стало известно, что российский боец с позывным Мио в одиночку одолел пять солдат ВСУ. Он совершил этот подвиг во время зачистки Новогригоровки подразделениями 5-й армии группировки войск «Восток». На опубликованных в Сети кадрах видно, что боец ликвидирует двоих противников с помощью гранаты, еще троих тяжело ранит при попытке покинуть место дислокации. В конце раненых уничтожили операторы БПЛА.

Россия
СВО
Украина
бойцы
ножи
