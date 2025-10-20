Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 16:35

Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы

Alan's Factory: птицы предпочитают оставлять помет на коричневых автомобилях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Птицы чаще всего оставляют помет на автомобилях коричневого, красного и черного цветов, следует из исследования американской компанией Alan's Factory. Выводы исследователи сделали на основе опроса тысячи автовладельцев.

В компании утверждают, что темные цвета «привлекали наибольшее нежелательное внимание». В то же время, более светлые автомобили — белые и серебристо-серые — страдали от птиц значительно реже. Более половины опрошенных автовладельцев (58%) признались, что птицы метят их транспортные средства пометом более одного раза в день. При этом у 29% респондентов возникло ощущение, что птицы планомерно нацелились именно на их машину.

Также исследование выявило, что какие конкретно марки машин привлекают пернатых. Чаще всего от их «нападок» страдают владельцы автомобилей марок Lexus, Tesla и Dodge.

Ранее японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за предложение красить коров в цвета зебры. Согласно их исследованию, на животных с черно-белыми полосками реже садятся насекомые. Их предложение может помочь в борьбе с вредителями и снизить экономические потери фермеров.

