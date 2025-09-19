Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 10:06

Японским ученым вручили премию за экстраординарное открытие

В Японии получили Шнобелевскую премию за покраску коров в цвета зебры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за предложение красить коров в цвета зебры, сообщило агентство Kyodo. Согласно их исследованию, на животных с черно-белыми полосками реже садятся насекомые.

В 2019 году ученые опубликовали работу, согласно которой их предложение может помочь в борьбе с вредителями и снизить экономические потери. Они считают, что жалящие мухи лишают коров времени на выпас и кормление, а также наносят им травмы. Японцы отметили, что покраска коров в черно-белые цвета сокращает количество насекомых на их поверхности на 50%.

Ранее ученые Института Сенгера (Sanger Institute) и Института эволюционной биологии в Испании выявили 229 пар хромосом у бабочки вида атласская голубянка. Насекомое стало рекордсменом по количеству пар хромосом среди всех живых существ на Земле.

До этого китайские ученые протестировали экспериментальную инъекцию от старости. Генетически модифицированные стволовые клетки, устойчивые к процессам старения, позволили организму помолодеть на несколько лет.

Япония
ученые
премии
коровы
краски
