Японским ученым вручили премию за экстраординарное открытие В Японии получили Шнобелевскую премию за покраску коров в цвета зебры

Японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за предложение красить коров в цвета зебры, сообщило агентство Kyodo. Согласно их исследованию, на животных с черно-белыми полосками реже садятся насекомые.

В 2019 году ученые опубликовали работу, согласно которой их предложение может помочь в борьбе с вредителями и снизить экономические потери. Они считают, что жалящие мухи лишают коров времени на выпас и кормление, а также наносят им травмы. Японцы отметили, что покраска коров в черно-белые цвета сокращает количество насекомых на их поверхности на 50%.

