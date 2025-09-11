Китайские ученые испытали инъекцию от старости

Китайские ученые протестировали экспериментальную инъекцию от старости, сообщает Cell. По данным издания, генетически модифицированные стволовые клетки, устойчивые к процессам старения, позволили организму помолодеть на несколько лет.

Инъекция благотворно влияет на волосы, кожу, ногти, мышцы, структуру мозга, репродуктивную функцию, внутренние органы и память. Препарат тестировали 12 недель, зафиксировано омоложение на семь лет.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что пределы человеческого организма до конца не изучены, поэтому перспектива продлить продолжительность жизни до 150 лет в ближайшем будущем вполне реальна. По ее словам, медицина развивается стремительно и может найти способы отсрочить старение.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека, являясь фундаментальным фактором здоровья. Он подчеркнул, что если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз.

Мясников также предупредил о негативных последствиях малоподвижного образа жизни и вредных привычек. По его мнению, такие факторы, как переедание, курение и отсутствие физической активности, могут помешать дожить до старости в хорошем состоянии здоровья.