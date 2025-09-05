Терапевт рассказала, смогут ли люди жить по 150 лет

Терапевт рассказала, смогут ли люди жить по 150 лет Терапевт Чернышова: медицина может найти способы отсрочить старение

Пределы человеческого организма до конца не изучены, поэтому перспектива продлить продолжительность жизни до 150 лет в ближайшем будущем вполне реальна, заявила терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», медицина развивается стремительно и может найти способы отсрочить старение.

Медицина развивается так стремительно, что вполне вероятно, что будут найдены способы отсрочить старение и увеличить продолжительность жизни даже до 150 лет, — заявила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека, являясь фундаментальным фактором здоровья. Он подчеркнул, что если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз.