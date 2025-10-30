Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 17:27

«Побольше бы таких»: сын Балабанова высказался о Сергее Бодрове

Сын режиссера Балабанова назвал Бодрова отличным мужиком

Сергей Бодров в фильме «Брат-2» Сергей Бодров в фильме «Брат-2» Фото: kinopoisk.ru

Телеведущий, киноактер Сергей Бодров обладал настоящей добротой, был «отличным мужиком», сказал NEWS.ru сын режиссера Алексея Балабанова Федор. Он добавил, что с Сергеем было очень комфортно общаться на съемках фильма «Брат».

Он [Сергей Бодров] был просто отличным мужиком. Побольше бы таких людей вокруг. Человек настоящей доброты, к нему всегда было доверие очень высокое. С ним было очень комфортно, — сказал Федор Балабанов.

Он отметил, что его отец работал с Бодровым на съемочной площадке без каких-либо проблем. Федор Балабанов объяснил, что режиссер сам написал сценарий и четко понимал, что хочет от актера.

В четверг, 30 октября, в широкий прокат выходит документальный фильм «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова. Его сняли Григорий и Анна Сельяновы, сын и невестка продюсера Сергея Сельянова. В документальной ленте снялись актеры, которые играли в «Брате», а также сыновья Балабанова Федор и Петр.

Ранее сын Алексея Балабанова назвал его строгим, но справедливым отцом. Он добавил, что главное, чему его научил родитель, — держать слово. По его словам, сегодня этого качества многим не хватает.

Сергей Бодров
Алексей Балабанов
сыновья
фильмы
актеры
режиссеры
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Экс-нардеп ответил, на какие уступки пойдут Зеленский и ЕС в мирном плане
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года
Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября
Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев
Врач рассказал, навредит ли здоровью освещение Земли зеркалами из космоса
Захарова назвала, кто вынудил Россию создать «Буревестник»
«Побольше бы таких»: сын Балабанова высказался о Сергее Бодрове
СК поставил точку в слухах вокруг прощального письма Усольцевой
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.