«Побольше бы таких»: сын Балабанова высказался о Сергее Бодрове

Телеведущий, киноактер Сергей Бодров обладал настоящей добротой, был «отличным мужиком», сказал NEWS.ru сын режиссера Алексея Балабанова Федор. Он добавил, что с Сергеем было очень комфортно общаться на съемках фильма «Брат».

Он [Сергей Бодров] был просто отличным мужиком. Побольше бы таких людей вокруг. Человек настоящей доброты, к нему всегда было доверие очень высокое. С ним было очень комфортно, — сказал Федор Балабанов.

Он отметил, что его отец работал с Бодровым на съемочной площадке без каких-либо проблем. Федор Балабанов объяснил, что режиссер сам написал сценарий и четко понимал, что хочет от актера.

В четверг, 30 октября, в широкий прокат выходит документальный фильм «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова. Его сняли Григорий и Анна Сельяновы, сын и невестка продюсера Сергея Сельянова. В документальной ленте снялись актеры, которые играли в «Брате», а также сыновья Балабанова Федор и Петр.

Ранее сын Алексея Балабанова назвал его строгим, но справедливым отцом. Он добавил, что главное, чему его научил родитель, — держать слово. По его словам, сегодня этого качества многим не хватает.