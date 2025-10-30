Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 17:31

Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев

Исследователь космоса Цуканов: США говорят о пришельцах, когда готовятся к войне

Небесного тела в представлении ИИ Небесного тела в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда в США назревает экономический кризис или они готовятся к захватнической войне, они вбрасывают истории о пришельцах, заявил NEWS.ru исследователь космонавтики Максим Цуканов. Поэтому, по его мнению, гарвардский ученый Ави Леб регулярно выдвигает подобные теории о межзвездном объекте 3I/ATLAS.

Когда в США назревает очередной экономический кризис или они готовятся к новой захватнической войне, они вбрасывают про пришельцев. Эта история повторяется каждый раз на протяжении многих лет. Это было и в конце 1980-х, и при иракской кампании. Я удивлен, что люди до сих пор на эту ерунду ведутся, — сказал Цуканов.

Он уточнил, что в Солнечную систему иногда попадают объекты, прилетевшие издалека. Это могут быть кометы, большие метеориты, астероиды, но это вовсе не означает, что они были направлены сюда внеземным разумом, подчеркнул ученый. Цуканов добавил, что гарвардские ученые, которые выдвигают теории об искусственном происхождении 3I/ATLAS, «либо они честно заблуждаются, либо отрабатывают деньги, которые выделяет правительство США, чтобы отвлечь людей от более важных дел».

Ранее астрофизик из Гарварда Ави Леб заявил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться кораблем пришельцев. Он предположил, что космический гость имеет странную траекторию и способен выполнить маневр Оберта.

космос
инопланетяне
кометы
астрофизика
США
ученые
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Экс-нардеп ответил, на какие уступки пойдут Зеленский и ЕС в мирном плане
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года
Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября
Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев
Врач рассказал, навредит ли здоровью освещение Земли зеркалами из космоса
Захарова назвала, кто вынудил Россию создать «Буревестник»
«Побольше бы таких»: сын Балабанова высказался о Сергее Бодрове
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.