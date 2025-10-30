Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев Исследователь космоса Цуканов: США говорят о пришельцах, когда готовятся к войне

Когда в США назревает экономический кризис или они готовятся к захватнической войне, они вбрасывают истории о пришельцах, заявил NEWS.ru исследователь космонавтики Максим Цуканов. Поэтому, по его мнению, гарвардский ученый Ави Леб регулярно выдвигает подобные теории о межзвездном объекте 3I/ATLAS.

Когда в США назревает очередной экономический кризис или они готовятся к новой захватнической войне, они вбрасывают про пришельцев. Эта история повторяется каждый раз на протяжении многих лет. Это было и в конце 1980-х, и при иракской кампании. Я удивлен, что люди до сих пор на эту ерунду ведутся, — сказал Цуканов.

Он уточнил, что в Солнечную систему иногда попадают объекты, прилетевшие издалека. Это могут быть кометы, большие метеориты, астероиды, но это вовсе не означает, что они были направлены сюда внеземным разумом, подчеркнул ученый. Цуканов добавил, что гарвардские ученые, которые выдвигают теории об искусственном происхождении 3I/ATLAS, «либо они честно заблуждаются, либо отрабатывают деньги, которые выделяет правительство США, чтобы отвлечь людей от более важных дел».