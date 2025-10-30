Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:46

Психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению брата или сестры

Психолог Вашукова: информацию о пополнении в семье надо адаптировать для ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети в семье могут испытывать ревность к только появившимся на свет брату или сестре, рассказала MIR24.TV психолог Екатерина Вашукова. Она посоветовала мягко подготавливать детей к пополнению в семье.

Говорите правду, но адаптируйте ее. Не рисуйте идеальную картинку: «Вы будете вместе играть и ходить в зоопарк!». Объясните: «Сначала малыш будет много спать и есть, а мы с тобой будем читать книжки рядом». Расскажите, что брат или сестра не сможет сразу стать партнером по играм, — рассказала Вашукова.

Психолог посоветовала создать с ребенком «команду» и включить его в процесс подготовки к рождению малыша. По ее словам, можно попросить ребенка подарить малышу какую-то игрушку или принять участие в подготовке комнаты.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что счастье в семье строится на совместных занятиях — прогулках, творчестве, спорте, карьере или общем бизнесе. По его словам, супруги должны проводить как можно больше времени вместе за делами, которые приятны обоим.

