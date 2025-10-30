Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам Напавшим на сотрудников Росгвардии в Брянской области грозит пожизненный срок

Четверым диверсантам, которые напали в 2023 году на сотрудников Росгвардии в Брянской области, грозит пожизненное лишение свободы, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. На скамье подсудимых оказались Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко.

По совокупности приговоров Андрею Кулишу, Денису Ткаченко, Алексею Мазуренко и Андрею Антоненко грозит пожизненное лишение свободы, — рассказал источник.

По данным следствия, группой из четырех диверсантов руководил старший офицер, подполковник Андрей Антоненко. Это первые украинские участники диверсий, оказавшиеся на скамье подсудимых в Московском регионе. Им вменяют подготовку терактов на военных и энергетических объектах в Брянской области.

Ранее гособвинение запросило по 30 лет лишения свободы для военнослужащих ВСУ, которые входили в совершавшую теракты на энергетических и военных объектах России диверсионно-разведывательную группу. Кроме того, прокурор попросил назначить штраф в размере 1,8 млн рублей.

До этого операторы БПЛА группировки «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Российским военнослужащим удалось узнать маршруты передвижения противника. Он пытался скрытно переместиться в тыл подразделений РФ на Красноармейском направлении.