Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет

Гособвинение просит по 30 лет лишения свободы для военнослужащих ВСУ, которые входили в совершавшую теракты на энергетических и военных объектах России диверсионно-разведывательную группу, сообщает ТАСС. Ходатайство в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде озвучил гособвинитель.

Прошу назначить каждому подсудимому по 30 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1,8 млн рублей, — сказал прокурор.

Элитную группу из четырех диверсантов возглавлял старший офицер, подполковник Андрей Антоненко. Это первые из известных украинских диверсантов, которые предстали перед судом в Московском регионе. Их обвиняют в подготовке терактов на военных и энергетических объектах в Брянской области в августе 2023 года.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму пособника украинских спецслужб, который намеревался устроить диверсию посредством беспилотника в День России. По информации силовиков, мужчина 1981 года рождения был завербован Киевом через переписку в мессенджере.

Кроме того, правоохранителями был задержан 44-летний житель Симферопольского района за сбор и передачу информации сотрудникам СБУ. По имеющимся данным, завербованный Украиной мужчина сообщал противнику координаты воинских частей на полуострове.