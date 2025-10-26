Где припарковаться в Краснодаре: гид по платным и бесплатным зонам

Найти удобное место для автомобиля в столице Кубани несложно, если знать особенности городской парковочной системы. Рассказываем о платных и бесплатных вариантах, актуальных тарифах и способах сэкономить на стоянке.

Чем платные парковки отличаются от бесплатных

Основное отличие платных парковок в Краснодаре от бесплатных — расположение и уровень удобства. Платные зоны находятся в центре и оживленных районах, где спрос на места максимальный, а бесплатные стоянки размещаются преимущественно у торговых центров и на окраинах. Главное преимущество платных парковок — близость к нужным объектам, контроль безопасности, камеры наблюдения и гарантия свободного места.

Правила использования платных стоянок

На платных парковках действуют простые правила: оплату нужно внести сразу после постановки машины через мобильное приложение, терминал или СМС-сообщение. Время стоянки контролируется автоматически, продлить его можно дистанционно. За неоплаченную парковку предусмотрен штраф 3000 рублей, который фиксируют камеры видеонаблюдения. Бесплатный период для оплаты составляет всего 5 минут.

Зоны и тарифы платных парковок

В Краснодаре работает без малого 300 муниципальных платных парковок более чем на 13 000 мест. Тарифы варьируются от 30 до 60 рублей в час в зависимости от расположения. Однако самая дорогая зона — закрытая парковка на Привокзальной площади, где час стоянки обойдется в 100 рублей. Платная парковка действует с 8:00 до 20:00, в остальное время стоянка бесплатная.

Где припарковаться бесплатно

Бесплатные парковки в Краснодаре — это в первую очередь стоянки при торговых центрах, например на улице Уральской или на Новороссийской. Также все муниципальные платные парковки становятся бесплатными по субботам, воскресеньям и праздничным дням, а в будние дни — после 20:00 и до 8:00.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Льготы для отдельных категорий

Инвалиды имеют право бесплатно парковаться на специально выделенных местах (10% от общего числа) при наличии знака «Инвалид» на автомобиле. Льготы также предоставляются многодетным семьям (до трех часов бесплатной стоянки), Героям Труда Кубани (без ограничений) и владельцам электромобилей на местах с зарядными станциями. Ветераны могут уточнить наличие льгот в местной администрации.

Советы для экономии

Чтобы сэкономить, планируйте поездки в центр на выходные, когда стоянка бесплатная, или оставляйте машину у торговых центров с бесплатными парковками. Для частых визитов выгоден абонемент: месячный стоит 9000 рублей, годовой — 100 000 рублей. Используйте бесплатное время после 20:00 для вечерних поездок.

