Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов

Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов

Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов

Парковки в Уфе: кому положены льготы — тема, интересующая многих автолюбителей. В столице Башкирии платные зоны помогают разгружать улицы, но предусмотрены варианты для экономии. Давайте разберемся в деталях вместе.

В Уфе насчитывается примерно 1200 бесплатных мест для стоянки, преимущественно около крупных ТЦ, у спортивных объектов вроде «Уфа-Арены» (около 200 мест) и в спальных кварталах.

В центральных платных зонах без оплаты можно стоять по ночам (с 21:00 до 07:00), а также в праздники, выходные, плюс первые 20 минут парковки — безлимитные. У медучреждений и школ можно оставить машину бесплатно на срок до одного часа.

На платных стоянках тарифы несложные: 40 рублей в час в рабочие дни с 07:00 до 21:00. Оплата через приложение «Парковки Уфы», профильный портал или специальные автоматы. За отсутствие платежа могут оштрафовать на 1500 рублей, фиксируя нарушение на камеры.

Парковки в Уфе: кому положены льготы?

Безвозмездно местами на платных парковках пользуются оперативные службы (пожарные, медики), ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1–3 групп (включая несовершеннолетних и их опекунов), один из родителей в многодетных семьях с машиной в собственности и хозяева электрокаров. Инвалидам требуется специальный знак на авто.

Для оформления льготы подайте заявление в ближайший к вам отдел МФЦ Уфы с паспортом, СНИЛС и подтверждающими ваш статус бумагами (ветеранское удостоверение, медицинская справка, документ о многодетности).

Подав документы, вы сможете спокойно решать свои дела в центре, не беспокоясь о стоимости парковки. Таким образом, разобравшись, кому положены льготы на парковках в Уфе, можно легко оформить себе это преимущество и пользоваться им постоянно.

Ранее мы рассказывали, как убрать царапину с кузова своими руками легко и недорого.