Как оплатить парковку в Уфе — полезная информация для автомобилистов

Водители столицы Башкирии регулярно сталкиваются с необходимостью разбираться в вопросе «Как оплатить парковку в Уфе?» Летом 2025 года на территории муниципалитета заработала система взимания платы за паркинг, охватывающая почти 1200 машиномест в исторической части города.

Зоны платной стоянки раскинулись по девяти крупным магистралям в центре Уфы. Стоимость одного часа составляет 40 рублей, однако первые 15–20 минут предоставляются безвозмездно каждому автолюбителю. График работы системы: понедельник — пятница с семи утра до девяти вечера, субботы и воскресенья свободны от оплаты.

Рядом с образовательными заведениями, медицинскими учреждениями и государственными организациями действует льготный режим: бесплатный интервал продлевается до 60 минут.

Разобраться с вопросом «Как оплатить парковку в Уфе?» помогут четыре метода внесения средств. Наиболее практичный вариант — приложение «Госпарковки», которое автоматически считает сумму и присылает напоминание за четверть часа до завершения сессии. Альтернативные методы включают веб-портал, СМС-сообщения на короткий номер 2730 и терминалы Сбербанка.

При отсутствии подключения к сети разрешается внести деньги до конца текущих суток без применения штрафных мер. Критически важно корректно вводить номер паркинг-зоны, обозначенный на информационных стендах и дорожных указателях с синей маркировкой. Смена зоны требует закрытия действующей парковочной сессии и открытия новой, неизрасходованный остаток возвращается владельцу.

Платные парковки Уфы: все способы оплаты и секреты экономии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Определенные категории населения получают право бесплатного использования после регистрации в региональной базе данных через многофункциональные центры. Льготами пользуются участники боевых действий, граждане с ограниченными возможностями, семьи с тремя и более детьми, владельцы экологичного транспорта.

Рекомендация специалистов: выбирайте мобильное приложение с опцией постоплаты для исключения лишних расходов и получения оперативных уведомлений. Легальные методы экономии существуют: используйте час бесплатного времени возле социальных объектов или приезжайте в выходные дни.

