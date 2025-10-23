Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 14:30

Платные парковки Уфы: все способы оплаты и секреты экономии

Как оплатить парковку в Уфе — полезная информация для автомобилистов Как оплатить парковку в Уфе — полезная информация для автомобилистов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Водители столицы Башкирии регулярно сталкиваются с необходимостью разбираться в вопросе «Как оплатить парковку в Уфе?» Летом 2025 года на территории муниципалитета заработала система взимания платы за паркинг, охватывающая почти 1200 машиномест в исторической части города.

Зоны платной стоянки раскинулись по девяти крупным магистралям в центре Уфы. Стоимость одного часа составляет 40 рублей, однако первые 15–20 минут предоставляются безвозмездно каждому автолюбителю. График работы системы: понедельник — пятница с семи утра до девяти вечера, субботы и воскресенья свободны от оплаты.

Рядом с образовательными заведениями, медицинскими учреждениями и государственными организациями действует льготный режим: бесплатный интервал продлевается до 60 минут.

Разобраться с вопросом «Как оплатить парковку в Уфе?» помогут четыре метода внесения средств. Наиболее практичный вариант — приложение «Госпарковки», которое автоматически считает сумму и присылает напоминание за четверть часа до завершения сессии. Альтернативные методы включают веб-портал, СМС-сообщения на короткий номер 2730 и терминалы Сбербанка.

При отсутствии подключения к сети разрешается внести деньги до конца текущих суток без применения штрафных мер. Критически важно корректно вводить номер паркинг-зоны, обозначенный на информационных стендах и дорожных указателях с синей маркировкой. Смена зоны требует закрытия действующей парковочной сессии и открытия новой, неизрасходованный остаток возвращается владельцу.

Платные парковки Уфы: все способы оплаты и секреты экономии Платные парковки Уфы: все способы оплаты и секреты экономии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Определенные категории населения получают право бесплатного использования после регистрации в региональной базе данных через многофункциональные центры. Льготами пользуются участники боевых действий, граждане с ограниченными возможностями, семьи с тремя и более детьми, владельцы экологичного транспорта.

Рекомендация специалистов: выбирайте мобильное приложение с опцией постоплаты для исключения лишних расходов и получения оперативных уведомлений. Легальные методы экономии существуют: используйте час бесплатного времени возле социальных объектов или приезжайте в выходные дни.

Ранее мы рассказывали, как отмыть автомобильный движок за час без помощи профессионалов.

парковки
оплата
Уфа
автомобили
советы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ на Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС
Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости
Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона
Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России
Жигунов отменил выступление в Севастополе из-за трагедии
В России придумали, как обезопасить граждан от попадания в рабство
Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника
Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода
Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения
«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России
«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине
В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления
В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза
«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова
В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.