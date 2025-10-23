Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште

Инициатива проведения российско-американских переговоров в Будапеште исходила от Вашингтона, сообщил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Российский лидер подтвердил, что в ходе последнего телефонного контакта американская сторона предложила как место встречи, так и ее формат, передает пресс-служба Кремля.

В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить, — сказал Путин.

По его словам, для обеих сторон было бы серьезной ошибкой подходить к встрече без должной подготовки и не достичь ожидаемых результатов. Так он ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа, в котором тот сообщил, что отменил саммит в Будапеште.

23 октября президент США признался, что отменит очные переговоры с российским лидером в Будапеште. По словам Трампа, встреча будет организована позже. Сейчас, считает глава Белого дома, они не достигнут нужной цели.