Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 19:07

Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште

Путин: предложение провести переговоры в Будапеште сделали США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Инициатива проведения российско-американских переговоров в Будапеште исходила от Вашингтона, сообщил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Российский лидер подтвердил, что в ходе последнего телефонного контакта американская сторона предложила как место встречи, так и ее формат, передает пресс-служба Кремля.

В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить, — сказал Путин.

По его словам, для обеих сторон было бы серьезной ошибкой подходить к встрече без должной подготовки и не достичь ожидаемых результатов. Так он ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа, в котором тот сообщил, что отменил саммит в Будапеште.

23 октября президент США признался, что отменит очные переговоры с российским лидером в Будапеште. По словам Трампа, встреча будет организована позже. Сейчас, считает глава Белого дома, они не достигнут нужной цели.

Россия
Владимир Путин
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.