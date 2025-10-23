Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 21:38

В ГД предложили «отключить» международную связь для домашних телефонов

Депутат Боярский: в РФ надо ограничить международную связь на домашних телефонах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России могут ограничить возможность совершения международных звонков со стационарных телефонов, предложил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. По данным ТАСС, эта мера направлена на борьбу с мошенниками, которые все чаще атакуют граждан страны.

Парламентарий отметил, что после ужесточения регулирования в мессенджерах WhatsApp и Telegram мошенники активно переключились на стационарную связь. По словам депутата, их главными жертвами становятся пенсионеры, так как последние доверчиво относятся к звонкам на домашний номер.

Боярский подчеркнул, что для борьбы с этим необходимо рассмотреть вопрос о блокировке международных вызовов для стационарной связи. При этом для тех, кому такая связь необходима, можно будет создать удобный механизм ее разблокировки.

Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь, <…> надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо — удобный механизм снятия этой возможности сделать, — сказал Боярский.

Кроме того, политик напомнил о важности ограничения работы виртуальных АТС, которые мошенники используют для подмены номеров. В перспективе он также видит решение в идентификации устройств по IMEI, что позволит привязывать сим-карту к конкретному телефону.

Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram в ответ на попытки использования их для преступной деятельности. В результате в южных регионах России возникли технические проблемы с работой этих платформ.

Госдума
телефоны
мошенники
пенсионеры
