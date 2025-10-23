Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:14

В Госдуме высказались о запрете ЕС туристических услуг для России

Депутат Тарбаев: запрет ЕС туристических услуг для РФ нарушает права человека

Фото: IMAGO/Sabine Brose/Sorge/Global Look Press

Введение ограничений со стороны Евросоюза на туристические услуги для граждан России нарушает права человека, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, новые санкции не окажут значительного воздействия на путешествия россиян.

Кая Каллас (глава дипломатии ЕС. — NEWS.ru) еще в бытность премьер-министром Эстонии заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право. Европейскими политиками было создано немало барьеров для препятствования нашим туристам в поездках по Европе и миру. Можно вспомнить, что подобные запреты являются нарушением Всеобщей декларации прав человека ООН, где закреплено право на свободное передвижение по каждой стране, — пояснил Тарбаев.

Он подчеркнул, что туристы всегда найдут способ добраться до желаемого места. По словам депутата, это подтверждается увеличением интереса к отдыху в странах с более лояльной политикой, таких как Италия, Греция, Венгрия и Сербия, особенно во время новогодних праздников. Депутат указал, что по сравнению с предыдущим годом спрос на путешествия в этих направлениях вырос на 15–20%.

Европейские политики решили зайти с другой стороны и нацелились предотвратить ненужные поездки своих граждан в Россию, запретив предоставление туристических услуг в России, включая участие в совместных предприятиях и их создание. По сути, они сами стреляют себе в ногу, возводя новый железный занавес и теряя бизнес в России, — добавил Тарбаев.

Парламентарий отметил, что в Россию из Европы, вероятно, будет приезжать больше самостоятельных туристов, так как страна открыта для всех. Об этом, по его словам, косвенно свидетельствует рост турпотока в первой половине 2025 года, при котором из Германии в Россию прибыло 26,4 тысячи человек, а из Турции — 30,8 тысячи.

Ранее Европейский союз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках нового пакета санкций. Отмечалось, что эта мера призвана уменьшить доходы российской стороны и ограничить необязательные визиты граждан ЕС в РФ.

