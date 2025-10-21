Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:35

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

РКН: решений о снятии ограничений на звонки в WhatsApp и Telegram не принималось

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Решений о снятии ограничений на звонки в WhatsApp и Telegram не принималось, сообщили в Роскомнадзоре. Так ведомство отреагировало на сообщения о том, что в мессенджерах внезапно заработали голосовые звонки, передает ТАСС.

Решений об отмене ограничений не принималось, — заявили в РКН.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи в России вновь получили возможность совершать аудио- и видеозвонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp без использования VPN-сервисов. Отмечается, что при этом существуют некоторые ограничения. Соединение устанавливается только в том случае, если оба абонента используют услуги одного оператора связи, если у принимающей стороны другая SIM-карта, то звонок без применения VPN-технологий оказывался невозможен.

В августе Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам, в частности мошенникам, которые часто использовали для своей деятельности эти приложения.

