23 октября 2025 в 17:25

Стало известно, повлияют ли новые санкции ЕС на турпоездки в Россию

Минэкономразвития: новые санкции не повлияют на турпоездки из стран ЕС в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новые санкции не окажут влияния на туристические поездки граждан стран ЕС в Россию, сообщили в Министерстве экономического развития РФ, комментируя очередной пакет ограничений. В ведомстве объяснили, что групповой туризм из Евросоюза уже прекратили с 2021 года.

Туристические агентства не направляют большие группы, и все прибывающие из ЕС путешественники являются индивидуальными туристами, отметили в Минэкономразвития. Министерство напомнило, что для граждан европейских стран в России действует единая электронная виза. Это значительно упрощает организацию поездок и делает их более комфортными.

В Минэкономразвития также подчеркнули, что статистика подтверждает сохранение интереса европейцев к России. Граждане Европы ценят российскую культуру, богатое историческое наследие, уникальную природу, разнообразие туристических предложений и национальную гастрономию, обратили внимание в ведомстве. По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года Россию посетили около 165 тыс. граждан из стран Евросоюза.

Ранее экономист Георгий Остапкович допустил, что ЕС может отменить санкции против РФ только после полного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, до тех пор страны Евросоюза продолжат попытки давить на Россию.

