23 октября 2025 в 12:17

В РСТ рассказали, смогут ли россияне посещать Европу вопреки санкциям

РСТ: новые санкции никак не повлияют на возможность россиян ездить в Европу

Пассажирский самолет Пассажирский самолет Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение Евросоюзом ограничений на предоставление туристических услуг в России не отразится на способности россиян путешествовать в Европу, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, европейским странам невыгоден резкий отток туристов из РФ.

Санкции — скорее политические угрозы, которые на практике мало что изменят. Они предполагают, что европейцы теперь не смогут ездить в Россию. Что касается нас, то полностью запретить россиянам ездить в Европу они не могут, это невозможно. Такие попытки уже были, но не увенчались успехом. Есть те, кто заинтересован даже в десятикратно меньшем потоке, — отметил Барзыкин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день туристический поток в Европу сильно сократился. По словам вице-президента РСТ, некоторые россияне приезжают в европейские страны по делам, другие владеют недвижимостью, а третьи готовы тратить большие суммы денег, поскольку вынуждены совершать транзитные перелеты и сталкиваются с трудностями при получении визы и банковских карт.

Чехия и Северная Европа, например, терпят экономический крах из-за отсутствия туристских потоков. Такие страны, как Испания, Италия, Греция и ряд других, поддерживают общую тенденцию, но стараются сохранить связи и принимать туристов. У нас, во-первых, основной выездной поток — это Юго-Восточная Азия, особый спрос на Китай и также Вьетнам. Поэтому, на самом деле, мы выходим на доковидный уровень, просто диверсифицируем поток, — заключил Барзыкин.

Ранее Европейский союз ввел ограничения на предоставление туристических услуг в России в рамках последнего пакета санкций. Эта мера призвана уменьшить доходы российской стороны и ограничить необязательные визиты граждан ЕС в РФ.

туристы
Европа
Россия
санкции
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
