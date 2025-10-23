Трамп собирается выступить с заявлением В Белом доме сообщили, что Трамп выступит с заявлением 23 октября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует выступить с официальным заявлением в четверг, 23 октября, соответствующая информация содержится в расписании главы американского государства. Тема предстоящего выступления не раскрывается. Также в 20:00 по московскому времени запланирован брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Президент сделает объявление в три часа пополудни (22:00 по московскому времени. — NEWS.ru), — говорится в графике.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты занимают позицию противника России, что подтвердила отмена саммита в Будапеште. По его оценке, американский президент «полноценно встал на тропу войны». Медведев подчеркнул, что возможные оправдания действий главы Белого дома не меняют сути — принятые им решения представляют собой акт войны против Российской Федерации.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в комментарии для NEWS.ru охарактеризовал гордыню как главный грех президента США, которым научились пользоваться многие политики. По его мнению, американский лидер проявляет легкомысленное отношение к сложным международным конфликтам, считая их простыми для урегулирования.