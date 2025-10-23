Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 17:06

В Госдуме оценили идею предложенного Скрипкой военного переворота в Киеве

Депутат Вассерман: спецслужбы Зеленского не допустят никакого переворота

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заявления украинских деятелей культуры о военном перевороте и смене политического устройства не смогут поднять протест в обществе из-за противодействия силовых структур, подконтрольных президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказал NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, недавнее заявление лидера музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки о желательности военного переворота являются необдуманными.

Относительно способности заявлений украинских деятелей культуры влиять на общественное настроение и провоцировать протесты или мятежи полагаю, что это маловероятно из-за жесткого контроля со стороны силовых структур, таких как Служба безопасности Украины. Эта служба активно выявляет и пресекает любые проявления, которые могут свидетельствовать о сомнениях во «всемогуществе» нынешней власти. Таким образом, Скрипка может выражать свое недовольство и выдвигать требования, но это лишь указывает на то, что он думать сам давно разучился, — сказал Вассерман.

Ранее лидер музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка в эфире телеканала «Апостроф» заявил, что на Украине нужно осуществить военный переворот для укрепления государственной власти. По мнению исполнителя, потенциальным лидером такого переворота мог бы стать главнокомандующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, и вообще во власть надо пускать только военных с опытом боевых действий.

