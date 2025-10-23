Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 17:25

Число погибших при взрыве на заводе в Копейске увеличилось до 12 человек

Обстановка у завода ‭«Пластмасс» в Копейске Обстановка у завода ‭«Пластмасс» в Копейске Фото: Александр Чирков/ТАСС

Число погибших при взрыве на промышленном предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек, заявил в своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, сотрудники МЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия, — подчеркнул глава региона.

Ранее Текслер сообщал, что число пострадавших выросло до 19 человек. Пятерых человек доставили в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Двое из них переведены в ожоговое отделение ГКБ № 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу.

В Челябинской области в связи с трагедией 24 октября объявлено днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

До этого стало известно, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь. Текслер уточнил, что на данный момент угрозы жителям и гражданским объектам нет, версия прилета по заводу беспилотника пока не подтверждается.

взрывы
заводы
жертвы
Копейск
Челябинская область
