Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 17:06

В Минцифры заявили об отказе от отмены налоговой льготы для IT-отрасли

Правительство России сохранило льготу по НДС для отечественных разработчиков ПО

Дмитрий Григоренко Дмитрий Григоренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России приняло решение сохранить льготный налоговый режим для отечественных разработчиков программного обеспечения, сообщило Министерство цифрового развития в своем Telegram-канале. Соответствующий шаг был согласован в ходе подготовки поправок в Налоговый кодекс ко второму чтению.

Курирующий цифровое развитие вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил, что отрасль сохранит действующие преференции по налогу на добавленную стоимость. Данная мера позволит российским IT-компаниям продолжать динамичное развитие и наращивать производство собственных технологических решений.

В министерстве выразили благодарность отраслевым ассоциациям, включая РУССОФТ, «МИT — Мы ИТ» и АПКИТ, за активное участие в подготовке обоснований для сохранения льготы. Также была отмечена поддержка парламентариев, которые занимали последовательную позицию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ рассматривает возможность смягчения налоговой нагрузки по НДС для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Данная инициатива уже обсуждалась на рабочих совещаниях в правительственных структурах и администрации президента.

Россия
налоги
НДС
IT-компании
Минцифры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения
Max «открыл двери» для бизнесменов
Региональный девелопмент: как меняется карта инвестиций вне Москвы
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.