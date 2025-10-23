В Минцифры заявили об отказе от отмены налоговой льготы для IT-отрасли

В Минцифры заявили об отказе от отмены налоговой льготы для IT-отрасли Правительство России сохранило льготу по НДС для отечественных разработчиков ПО

Правительство России приняло решение сохранить льготный налоговый режим для отечественных разработчиков программного обеспечения, сообщило Министерство цифрового развития в своем Telegram-канале. Соответствующий шаг был согласован в ходе подготовки поправок в Налоговый кодекс ко второму чтению.

Курирующий цифровое развитие вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил, что отрасль сохранит действующие преференции по налогу на добавленную стоимость. Данная мера позволит российским IT-компаниям продолжать динамичное развитие и наращивать производство собственных технологических решений.

В министерстве выразили благодарность отраслевым ассоциациям, включая РУССОФТ, «МИT — Мы ИТ» и АПКИТ, за активное участие в подготовке обоснований для сохранения льготы. Также была отмечена поддержка парламентариев, которые занимали последовательную позицию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ рассматривает возможность смягчения налоговой нагрузки по НДС для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Данная инициатива уже обсуждалась на рабочих совещаниях в правительственных структурах и администрации президента.