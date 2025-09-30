Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:54

В Госдуме намерены отменить льготы НДС для одной отрасли

Госдума планирует лишить российскую отрасль IT-софта льгот по НДС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил с инициативой упразднить освобождение от НДС для сделок с российским ПО из реестра Минцифры. Предположительно, изменения позволят привлечь до 2,75 трлн рублей к 2028 году, сообщает Forbes.

При этом на доходах и развитии IT-компаний существенным образом эта мера не скажется. Корректировка льгот — это вынужденная мера в условиях действующих бюджетных ограничений, — уточнили в Минцифры.

В ведомстве сообщили, что, несмотря на изменения в правительстве, продолжают курс на поддержку российской IT-отрасли. Для компаний действуют льготные тарифы страховых взносов и сохраняются особые условия по налогу на прибыль. Кроме того, сотрудники региональных IT-компаний могут получить ипотеку на выгодных условиях, также для специалистов предусмотрена отсрочка от армии.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% позволит избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. По его словам, повышение стандартной ставки НДС окажет наименее негативное влияние на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

