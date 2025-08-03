Жительница США помогла КНДР украсть конфиденциальные данные американцев

Жительницу Аризоны Кристину Чапман приговорили к 8,5 года тюрьмы за помощь гражданам КНДР в трудоустройстве в американские IT-компании, передает The Guardian. «Ферма ноутбуков» американки принесла северокорейским властям $17 млн.

По данным дела, женщина отправляла десятки ноутбуков в Китай, Пакистан, ОАЭ и Нигерию, где их получали северокорейцы. Через фиктивные профили они устраивались в 309 компаний, включая Nike, различные медиахолдинги и фирмы из Fortune 500 — списка крупнейших компаний США по размеру выручки.

Обыск в ее доме прошел осенью 2023 года. Тогда сотрудники ФБР нашли более 90 устройств. В мае 2024 года Чапман арестовали. Суд также назначил ей штраф в $176 тыс. На слушаниях она заявила, что не подозревала о работе на Северную Корею и том, что хакеры похищали конфиденциальные сведения американцев. Суд признал Чапман виновной в мошенничестве, отмывании денег и краже персональных данных.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать дипфейки при продаже автомобилей с пробегом. Злоумышленники создают поддельные видео с участием популярных автоэкспертов и блогеров, чтобы придать сделкам достоверность. В МВД призвали сохранять бдительность, перепроверять информацию и не доверять даже «известным» лицам из видео.