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03 августа 2025 в 08:22

Мошенники выдают себя за популярных блогеров при «продаже» авто

Мошенники используют дипфейки блогеров для обмана покупателей подержанных авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали использовать технологии дипфейка при продаже автомобилей с пробегом, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД. Там отметили, что злоумышленники создают поддельные видео с участием популярных автоэкспертов и блогеров, чтобы придать сделкам видимость достоверности.

Специфика представленной схемы заключается в том, что мошенники «присваивают» облик и голос существующих, часто известных и авторитетных людей (популярных автоэкспертов, блогеров или случайных лиц из соцсетей), чья добропорядочность не вызывает сомнений, тем самым создавая иллюзию подлинности контента, — пояснили в ведомстве.

Особую опасность представляет комбинация сложных технологий подделки видео с методами психологического давления. Так, аферисты создают искусственный ажиотаж с помощью кричащих предложений «Только сегодня!» или «Уже звонит другой покупатель!», подкрепляя их заниженными ценами и поддельными сканами документов (ПТС, СТС). Это лишает потенциальных жертв бдительности и возможности трезво оценить ситуацию.

В МВД порекомендовали автомобилистам сохранять бдительность, тщательно проверять все документы, не поддаваться на давление и спешку, а также перепроверять информацию даже в тех случаях, когда предложение якобы исходит от известного и авторитетного эксперта. Особое внимание следует уделять «горящим» предложениям, которые чаще всего оказываются ловушкой для неосторожных покупателей.

Ранее в МВД РФ сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. По данным ведомства, злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников СВО.

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мошенничество
дипфейки
технологии
искусственный интеллект
нейросети
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