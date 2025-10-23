Стало известно, для кого в России могут смягчить НДС

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность смягчения налоговой нагрузки по НДС для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, пишет РБК со ссылкой на источники в кабмине. Данная инициатива уже обсуждалась на рабочих совещаниях в правительственных структурах и администрации президента.
В рамках заседаний обсуждался вопрос об установлении предельного размера дохода для плательщиков УСН на уровне 30 млн рублей, однако на текущий момент эта инициатива не получила поддержки. Как пояснил собеседник издания, в случае превышения указанного лимита доходов в 2025 году, такой бизнес будет обязан уплачивать НДС по стандартной ставке 22% либо по специальным ставкам 5/7% в 2026 году.
Ранее Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство. С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышается с 20% до 22%. Для социально значимых категорий товаров, включая продовольственные продукты, медицинские препараты и изделия для детей, сохраняется льготная налоговая ставка в размере 10%.
До этого министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что увеличение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% позволит предотвратить негативные последствия инфляционного финансирования бюджетного дефицита. По его оценке, повышение стандартной ставки НДС окажет минимальное отрицательное воздействие на экономику в сравнении с альтернативными вариантами налоговых изменений.