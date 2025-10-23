Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 00:06

Госдума приняла закон, касающийся НДС

Госдума приняла закон о повышении ставки по НДС до 22% с 2026 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о корректировке налогового законодательства, следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно документу, с 1 января 2026 года основная ставка по НДС будет увеличена с 20 до 22%.

Отмечается, что для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары, сохраняется льготная ставка в размере 10%. Дополнительные бюджетные поступления от данных мер в период с 2026 по 2028 год оцениваются в 4,4 трлн рублей.

Вместе с этим для субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения, снижается порог годовой выручки с 60 до 10 миллионов рублей. Данная мера направлена на пополнение федерального бюджета и предотвращение схем дробления бизнеса.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22% позволит избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. По его словам, повышение стандартной ставки НДС окажет наименее негативное влияние на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

