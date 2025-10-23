Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 17:07

Сметут за 10 минут: начинка для пирожков из капусты — рецепт у нас

Сметут за 10 минут: начинка для пирожков из капусты — рецепт у нас Сметут за 10 минут: начинка для пирожков из капусты — рецепт у нас Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовим вместе с NEWS.ru капустную начинку для пирожков. Что для этого потребуется: свежая капуста (нужна белокочанная) — 1000 г, лук репчатый — 200 г, морковка — 150 г, паста из помидоров — 30 г, соль — 10 г, сахар — 5 г, перец черный молотый — 3 г, рафинированное подсолнечное масло — 50 мл.

Капусту шинкуют соломкой, лук крошат кубиками, морковь натирают на терке. Далее начинка для пирожков готовится так: пассеруем на сковородке лук, добавляем морковь, через 4–5 минут бросаем капусту, вливаем 100 мл воды, закрываем крышкой.

Томят начинку для пирожков 25 минут при периодическом помешивании. Потом добавляем пасту из томатов, специи. Держим смесь на огне еще 7 минут. И выпекаем наших красавцев! Подаем пирожки к столу сразу горячими. Приятного вам вечера! Кстати, капуста очень полезна для здоровья волос и ногтей.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить курицу с картошкой в духовке.

