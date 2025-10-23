Юрист объяснила, как исправить ошибки в трудовом стаже Юрист Коптелова: при обнаружении ошибок в трудовом стаже нужно посетить Соцфонд

Чтобы исправить ошибки в трудовом стаже, следует обратиться в одно из отделений Социального фонда России, заявила MIR24.TV юрист Светлана Коптелова. По ее словам, можно также решить эту проблему через портал «Госуслуги».

Разумеется, никто не застрахован от ошибок, которые могут содержаться в трудовом стаже или в сведениях о заработной плате. Чтобы исправить данные, необходимо обратиться в отделение Соцфонда. Также это можно сделать на «Госуслугах», — отметила Коптелова.

Она уточнила, что для перерасчета трудового стажа нужно отправить заявление, в котором указаны корректные данные. К нему следует приложить подтверждающие документы, в том числе трудовой договор, архивные справки и трудовую книжку.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что размер будущей пенсии можно узнать на «Госуслугах». Для этого нужно проверить количество накопленных пенсионных коэффициентов и продолжительность страхового стажа в личном кабинете.