Россиянам рассказали, в каких случаях выплату пенсии могут приостановить Юрист Хаминский: пенсию перестают платить в случае закрытия счета для нее

Россиянам перестают платить пенсии, если они не получают ее в течение шести месяцев, заявил телеканалу RT юрист Александр Хаминский. Он пояснил, что такое происходит, когда счет для выплат закрыт, а заявление с новыми реквизитами еще не было подано.

Такая ситуация может случиться, если счет для получения пенсии был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах пенсионер не подал, — сказал Хаминский.

Эксперт отметил, что пенсию перестают платить тем, кто выехал на постоянное жительство за границу. Описанные ситуации касаются не только страховых выплат, но и пенсий по потере кормильца.

Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков заявил, что с 1 января 2026 года будет проведена индексация страховых пенсий, которая затронет более 38 млн россиян. Он уточнил, что выплаты увеличат на 1900 рублей, что составляет 7,6% и превышает прогнозируемый уровень инфляции. До этого доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин заявил, что пенсионеры, получающие страховые выплаты в первые 11 дней месяца, в декабре получат два платежа — в начале и в конце месяца.