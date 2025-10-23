Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:33

Россиянам объяснили, как вовремя распознать вербовщиков при поиске работы

Общественница Грачева: вербовщики часто обещают идеальные условия работы

Работа центра занятости Работа центра занятости Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Вербовщики при поиске жертв зачастую обещают чрезмерно привлекательные условия работы, заявила KP.RU президент общественного движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Вера Грачева. Она посоветовала соискателям проверять фирмы, в том числе на наличие лицензии, и не соглашаться работать за рубежом по туристической визе.

Преступники предлагают трудоустройство в фирмах, специализирующихся на криптовалюте, приглашают работать моделью, горничной в гостинице, няней к ребенку. Чем привлекательней предложение, тем оно менее правдоподобно. Помните о бесплатном сыре в мышеловке. Надо насторожиться, когда пишут «знание иностранных языков не обязательно», — отметила Грачева.

Она назвала вербовщиков «хорошими психологами», добавив, что они часто адресно ищут жертв, играя на их слабостях. В частности, злоумышленники изучают, что люди пишут о себе и своих проблемах в соцсетях.

Ранее правозащитник Иван Мельников допустил, что несколько десятков россиян могут находиться в рабстве на территории Мьянмы. Правозащитник сообщил, что россиян и белорусов вербуют русскоязычные специалисты из так называемых скам-центров.

