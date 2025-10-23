Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:01

В России придумали, как улучшить соцподдержку летчиков и шахтеров

В Минтруде призвали пересмотреть взносы на выплаты к пенсиям летчикам и шахтерам

Сотрудники предприятия в шахте по добыче железной руды Сотрудники предприятия в шахте по добыче железной руды Фото: Антон Вергун/РИА Новости

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили учитывать взносы работодателей на дополнительную выплату к пенсиям летчикам и шахтерам по дате отправления платежа, пишет «Парламентская газета». Сейчас расчет социального обеспечения производят по факту поступления взносов на счет в Соцфонд.

Предлагаемые изменения позволят учитывать взносы, фактически уплаченные работодателями в июне, но поступившие на счета СФР в июле, при определении размера доплаты уже в ближайший выплатной период с августа по октябрь, что позволит обеспечить своевременный учет взносов на дополнительное социальное обеспечение получателей таких доплат, — пояснили в Минтруде.

Там добавили, что на практике бывают случаи, когда дата перечисления страховых взносов работодателем и дата их поступления в Соцфонд приходятся на разные отчетные периоды. В результате этого пенсионные доплаты могут начисляться неравномерно. Законопроект Минтруда позволит избежать таких ситуаций.

Ранее экономист Илья Мосягин заявил, что в России, скорее всего, введут статус «Ветеран трудовой деятельности». По его словам, в таком случае у граждан появится доплата к пенсии за стаж. Однако реализация инициативы может занять вплоть до одного года.

выплаты
пенсии
профессии
общество
