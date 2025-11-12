Россиянам рассказали, какие документы обязательно нужно проверить в ноябре Юрист Ноженко: проверить пенсионную выписку нужно обязательно до конца ноября

Гражданам России рекомендуется провести проверку выписки из индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде в ноябре, посоветовала юрист Екатерина Ноженко в беседе с агентством ПРАЙМ. Особое внимание следует уделить корректности отражения страховых периодов и размера взносов.

В пенсионной выписке содержатся ключевые сведения, включая все страховые и нестраховые периоды, размер перечисленных страховых взносов, а также соотношение заработной платы к среднему показателю по стране.

Если не все данные отображены, например, не все периоды учтены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, необходимо подать заявление о корректировке сведений, предоставив в случае необходимости недостающие документы, — объяснил юрист.

Ноябрь также является оптимальным временем для анализа результатов инвестирования накопительной части пенсии, которая формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, работавших в период с 2002 по 2014 год. До окончания текущего года можно без спешки оформить заявление о переводе пенсионных накоплений в другой фонд.

Ранее глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что в России пенсии необходимо индексировать ежеквартально. Он отметил, что сейчас, несмотря на рост, выплаты отстают от уровня инфляции.