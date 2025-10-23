Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой

Любите домашние пирожки? Начинка для пирожков с курагой и творогом — это идеальный выбор для сладкого и сытного перекуса. Простой рецепт, который порадует всех!

Замочите курагу (150 г) в теплой воде на 15 минут, затем мелко нарежьте. Смешайте творог (5–9% жирности — 200 г), курагу, сахар (2–3 ст. л.), ванильный сахар (1 ч. л.) и растопленное масло (сливочное — 20 г, для сочности). Добавьте цедру (лимонная или апельсиновая — 1 ч. л.) для аромата. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Начинка для ваших пирожков (на 10–12 штук) готова! Попробуйте этот рецепт, и ваши пирожки станут хитом на любом столе.

