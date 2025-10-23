Адвокат предположил, могли ли Усольцевых продать на органы

Вероятность того, что семья Усольцевых, пропавшая в тайге под Красноярском, могла стать жертвой торговцев людьми, мала, заявил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Он отметил, что, скорее всего, туристов похитили по финансовым мотивам, возможно, из-за крупного долга.

Есть небольшая вероятность, что семью продали на органы или в работный дом. В рабстве могут оказаться и богатые тоже, но, как правило, это люди, у которых и не все хорошо в ментальном и финансовом плане, и нет родственников. Поэтому я больше склоняюсь к версии, что это какой-то раздел бизнеса. Это может быть похищение, связанное с финансовой составляющей. Может, семья должна кому-то денег? — предположил Лунев.

По его словам, если Усольцевы находятся в рабстве, вероятно, что при очередном рейде сотрудников полиции их обнаружат и освободят. Адвокат добавил, что если семью действительно украли с целью выкупа, то родственникам рано или поздно об этом сообщат.

Ранее стало известно, что соседи считают пропавших в тайге Усольцевых очень приветливыми людьми. Странного поведения за ними замечено не было, но решение поехать в конце сентября в поход показалось местным жителями необычным. По их словам, урочище Буратинка — это очень опасное место.