Еврочиновники запаниковали из-за событий в зоне СВО Exxpress: европейские чиновники боятся поражения Украины и готовятся к худшему

Европейские чиновники боятся поражения Украины и готовятся к худшему сценарию, сообщает Exxpress. При этом страны Евросоюза раздувают «российскую угрозу», вводят специальные военные учебные программы и строят убежища.

Картина мрачная. Политики тщательно готовятся к чрезвычайной ситуации, но население Европы по-прежнему настроено скептически, разобщено и морально обезоружено. Европейские политики готовятся к худшему, а граждане остаются неподготовленными, — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель намерен развязать войну своими решениями по Украине. Политик раскритиковал обсуждаемые на саммите в Копенгагене инициативы ЕС, в том числе по вступлению украинского государства в европейское объединение. По его словам, они «откровенно провоенные».

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что действия Украины и западных стран ведут к эскалации конфликта с Россией. Политик утверждает, что Европа сознательно провоцирует военное противостояние, рискуя развязать масштабные боевые действия.