Лидер французских «Патриотов» Филиппо предупредил о риске войны в Европе

Лидер французских «Патриотов» Филиппо предупредил о риске войны в Европе Филиппо обвинил ЕС и Украину в разжигании войны с Россией

Действия Украины и западных стран ведут к эскалации конфликта с Россией, написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Политик утверждает, что Европа сознательно провоцирует военное противостояние, рискуя развязать масштабные боевые действия.

Делается все, чтобы спровоцировать масштабную многостороннюю бойню на Европейском континенте, — написал он.

Филиппо назвал последние обвинения Запада в адрес Москвы частью спланированной кампании. По его словам, Киев, структуры ЕС и НАТО неоднократно демонстрировали готовность к операциям под ложным флагом для оправдания эскалации.

Политик призвал власти Франции немедленно прекратить участие в конфликте, включая поставки вооружений Украине и отправку военных специалистов. Он подчеркнул необходимость полного прекращения военной и финансовой поддержки Киева для деэскалации ситуации.

Ранее Филиппо заявлял, что Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза на фоне ложных высказываний Эстонии о российских истребителях МиГ-31. Он обратил внимание общественности на то, что в европейской информационной повестке был целый ряд антироссийских высказываний.